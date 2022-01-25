«Ювентус» предложил 60 млн евро за Влаховича. «Фиорентина» может согласиться

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«Ювентус» ведет переговоры с «Фиорентиной» о трансфере форварда Душана Влаховича.

По информации La Gazzetta dello Sport, туринский клуб сделал первое предложение по 21-летнему нападающему. «Ювентус» предложил за него 60 млн евро. Отмечается, что «Фиорентина» может согласиться на такую сумму.

Влахович уже согласовал с «Ювентусом» 5-летний контракт на 7 млн евро в год.

Сообщалось, что «Фиорентина» хочет получить за Душана 70 млн евро. 

В этом сезоне сербский нападающий провел 24 матча за «Фиорентину» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.

Влахович – монстр: по голам уступает только Левандовскому, помешан на рекордах и саморазвитии. Но очень однообразен

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