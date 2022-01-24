Дембеле продолжал жаловаться на боли в животе, приехав на базу «Барсы». Ему никто не верит

Вингер «Барселоны» прибыл на сегодняшнюю тренировку клуба.

По данным As, футболист прибыл на базу каталонцев в 12 часов по местному времени. Он продолжал жаловаться врачам на боли в животе, однако его заставили зайти в тренировочный комплекс.

Отмечается, что никто в «Барселоне» не верит словам Дембеле о проблемах со здоровьем. Теперь игроку придется объясниться перед Хави и партнерами по команде.

Вчера 24-летний футболист пропустил утреннее занятие, сославшись на расстройство желудка. Как сообщалось, в «Барсе» не верят, что у Дембеле есть проблемы со здоровьем, его собираются наказать за пропуск.

Стоит отметить, что Дембеле не попал в заявку «Барсы» на два матча подряд. Причина – нежелание игрока продлевать контракт.