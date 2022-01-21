«Рубин» отправил Ивана Игнатьева в дубль

В дубль «Рубина» отправлен нападающий .

23-летний форвард присоединится к дублирующей команде казанцев вслед за нападающим Джордже Деспотовичем, на которого «Рубин» больше не рассчитывает.

Напомним, 6 января Игнатьев был замечен в нетрезвом состоянии во время празднования своего дня рождения в ночном клубе Красноярска.

Иван выступает за с 2019 года. В этом сезоне он провел 9 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его статистика – здесь.

Ранее сообщалось, что «Рубин» может отдать Игнатьева в аренду.