«Рубин» отправил Ивана Игнатьева в дубль

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В дубль «Рубина» отправлен нападающий Иван Игнатьев.

23-летний форвард присоединится к дублирующей команде казанцев вслед за нападающим Джордже Деспотовичем, на которого «Рубин» больше не рассчитывает.

Напомним, 6 января Игнатьев был замечен в нетрезвом состоянии во время празднования своего дня рождения в ночном клубе Красноярска.

Иван выступает за «Рубин» с 2019 года. В этом сезоне он провел 9 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его статистика – здесь.

Ранее сообщалось, что «Рубин» может отдать Игнатьева в аренду.

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