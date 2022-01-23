Хави хочет подписать в «Барсу» форварда, левого и центрального защитников. Перед покупками клубу придется кого-то продать

Главный тренер «Барселоны» Хави хочет, чтобы клуб совершил еще несколько трансферов.
Специалист хочет видеть в команде нового левого защитника, который сможет конкурировать с Жорди Альбой, центрального защитника и нападающего, сообщает Mundo Deportivo.
Хави уже донес свои пожелания до руководства клуба. Однако перед покупками каталонцы должны кого-то продать, чтобы получить средства на трансферы и освободить место в фонде заработной платы.
Одним из кандидатов на уход является защитник Оскар Мингеса, который интересен «Валенсии».