Хави хочет подписать в «Барсу» форварда, левого и центрального защитников. Перед покупками клубу придется кого-то продать

Главный тренер «Барселоны» хочет, чтобы клуб совершил еще несколько трансферов.

Специалист хочет видеть в команде нового левого защитника, который сможет конкурировать с , центрального защитника и нападающего, сообщает Mundo Deportivo.

Хави уже донес свои пожелания до руководства клуба. Однако перед покупками каталонцы должны кого-то продать, чтобы получить средства на трансферы и освободить место в фонде заработной платы.

Одним из кандидатов на уход является защитник , который интересен «Валенсии».