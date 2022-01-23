Фарке о «Краснодаре» в РПЛ: «Нет смысла говорить о целях, но буду рад, если наберем 36 очков в 12 играх»

Новый главный тренер «Краснодара» высказался о задаче «быков» в весенней части сезона.

После 18 туров южане занимают в таблице 5-е место.

«Задача – заработать как можно больше очков. Я буду рад, если получится набрать 36 очков [в 12 играх]. Команда уже сыграла 18 матчей, мы не начинаем с нуля. Но сейчас нет особого смысла говорить о целях и месте в таблице.

У нас есть свои цели, важно быть на них сконцентрированными. Это то, как мы хотим играть, какие ценности хотим нести через наш футбол. Если мы хорошо справимся с этими ценностями, то поверьте – мы заработаем много очков, одержим много побед и добьемся всех поставленных целей», – сказал Фарке в интервью пресс-службе .

Фарке – тренер контрастов. Вообще не вписывается в немецкие стереотипы, но по стилю почти идеален для «Краснодара»