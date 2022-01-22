«Мбаппе говорил, что хочет играть с величайшим футболистом мира. В «ПСЖ» так и есть, в «Реал» он вряд ли уйдет». Жереми о Килиане

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Камеруна Жереми Нжитап высказался о возможности перехода форварда «ПСЖ» в мадридский клуб.

«Мое мнение такое – не думаю, что это возможно. Я помню, как Мбаппе говорил: «Я хочу играть с величайшим футболистом мира. Если взглянуть на состав «ПСЖ», то теперь все так и есть! Не думаю, что Мбаппе куда-то уйдет, когда с ним играют лучшие футболисты мира.

Переход из одного клуба в другой – это новый вызов. Мбаппе уже обустроился, он один из лучших игроков . Он начал становиться одним из лидеров раздевалки.

Я бы хотел, чтобы он перешел в , я сам играл здесь. Но я не думаю, что это возможно. Считаю, что Мбаппе останется в «ПСЖ», – сказал Жереми.