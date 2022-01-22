«Саудовцы замешаны в преступлениях в Йемене. Суд над убийцами Хашогги служил для их обеления». «Международная амнистия» раскритиковала сбор «Ньюкасла» в Аравии

Правозащитная организация «Международная амнистия» осудила , принадлежащий саудовцам, за проведение тренировочного сбора в Саудовской Аравии.

«Сороки» отправятся на Аравийский полуостров после сегодняшнего матча с «Лидсом». Главный тренер «Ньюкасла» отметил, что это «футбольное решение», назвав идею «отличной».

С критикой ситуации выступил генеральный директор «Международной амнистии» в Великобритании Сача Дешмукх.

«Такие сборы могут легко превратиться в еще одну пиар-возможность для властей Саудовской Аравии, которые явно проводят агрессивную политику, пытаясь обелить свою ужасающую репутацию в вопросе прав человека.

Закрытый судебный процесс над предполагаемыми убийцами Джамала Хашогги служил для обеления Саудовской Аравии. Саудовцы замешаны в ряде преступлений по международному гуманитарному праву в затянувшемся конфликте в Йемене.

Если сборы «Ньюкасла» станут пиар-практикой для прославления правительства [наследного принца Саудовской Аравии] Мухаммеда ибн Салмана, это еще раз докажет, что главное здесь – обеление преступлений в области прав человека, а не футбол», – заявил Дешмукх.

Джамал Хашогги – журналист, убитый в 2018 году. В организации убийства обвинили Мухаммеда ибн Салмана, потому что журналист жестко критиковал его и называл стиль управления авторитарным.