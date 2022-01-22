Андрей Мостовой: «У «Спартака» что-то всплывает чуть ли не каждый день. «Зенит» намного стабильнее в этом плане»

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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой сравнил петербуржский клуб со «Спартаком».

– Ярослав Ракицкий говорил, что с ослабленным «Спартаком» не так интересно конкурировать. Что ты думаешь?

– «Спартак» – это отдельная история. Чуть ли не каждый день у них что-то новое всплывает. У нас в этом плане все, конечно, намного стабильнее.

Да, интереснее, когда «Спартак» сильный. С другой стороны, 7:1 тоже приятно их обыгрывать и входить в историю. Но пусть «Спартак» сам разбирается со своими проблемами.

Сейчас более-менее стабильные клубы – это «Зенит» и «Динамо». Думаю, это показатель: когда в клубах все стабильно, без всяких вспышек и горячих новостей, они и идут наверху, – сказал Мостовой.

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