Константин Генич: «История заговора, что на «Матче» ставят к стенке, если не говоришь про «Зенит» хорошо, – глупость. Про выслуживание перед Миллером выдумано»

Комментатор высказался о слухах, что на телеканале принято лестно отзываться о «Зените».

«Вот эти все мифы относительно того, что владеет «Матч ТВ», и нас всех собирают в кружок и заставляют под дулом пистолета хорошо говорить про «Зенит»... В истории «Матч ТВ» ни разу не было, чтобы кто-то пришел и сказал: «Ребят, надо поддержать «Зенит», подтянуть. Надо создать правильный фон».

Не было ни одного случая, ни к одному комментатору не подходили, столько начальников поменялось. Не было начальников, которые бы сказали: «Кость, «Спартак», ЦСКА надо поддушить, «Краснодар» не дает игроков на интервью, их надо захейтить, а вот «Зенит» будем поддерживать». Конечно, такого не было.

Истории с Алексеем Борисовичем [Миллером], что комментатор думает, что надо перед ним выслужиться, сказать, какой «Зенит» хороший, – выдуманные на ровном месте.

Придумать историю заговора, что нас всех собирают в башне «Газпрома», ставят к стенке, недоплачивают за то, что ты не говоришь хорошо про , – самая большая глупость», – сказал Генич.