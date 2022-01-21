В дом Линделефа проникли посторонние во время матча «МЮ». Жена и дети успели спрятаться

В дом защитника вломились неизвестные.

Нападение случилось, когда 27-летний швед в среду играл против «Брентфорда» на выезде в (3:1).

Жена футболиста Майя рассказала, что успела запереться и спрятаться с маленькими детьми в комнате до того, как злоумышленники проникли в их дом в Манчестере.

«Мы в порядке, с учетом обстоятельств. Но, конечно, это травмировало и очень напугало меня и детей. Сейчас мы в Швеции, проводим время с родными», – написала Майя в инстаграме.

Главный тренер «МЮ» предоставил выходной Виктору сегодня и не вызвал его на матч против «Вест Хэма» 22 января.

«Он рассказал, что случилось. Травмирующий опыт. Линделеф не хочет оставлять жену и детей. Мы договорились, что сегодня он не будет тренироваться, а завтра не сыграет», – сказал немец.