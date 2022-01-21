Фати может пропустить до 2 месяцев из-за травмы бицепса бедра

Полузащитник «Барселоны» получил травму в матче 1/8 финала Кубка Испании против (2:2, 2:3 после овертайма).

19-летний хавбек вышел на замену на 61-й минуте, а покинул поле уже на 96-й.

сообщила, что у Фати травма бицепса (двуглавой мышцы) левого бедра.

Mundo Deportivo пишет, что футболист, по предварительным данным, может выбыть на срок до двух месяцев.

Фати из-за травмы двуглавой мышцы бедра не играл с 6 ноября. 12 января он вернулся и забил «Реалу» в полуфинале Суперкубка Испании (2:3, д.в.).

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