Депутат Журова о реакции на слова про Наташ: «Русские мужчины ведут себя хуже турок: мат, оскорбления... Все так ханжески отнеслись»

Депутат Государственной думы Светлана Журова высказалась о видео, опубликованном в соцсетях ЦСКА в связи с трансфером хавбека , который был арендован у «Лилля».

В ролике аккаунт московского клуба в выдуманной переписке сначала лайкает его фотографии, а затем начинает общаться с полузащитником на английском языке.

Турецкий футболист не отвечает на вопросы, после чего ЦСКА пишет ему: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». И моментально поступает ответ: «Пять минут, уже еду!»

– Если бы журналисты не раздули такой скандал, никто бы даже не обратил внимание. И никто не вспомнил бы этого футболиста. А так он заезжает с такой интересной славой сюда. Я оказалась вовлечена в эту историю, сказав, что меня когда-то там 15 лет назад называли Наташей. Интересно, что на тот момент я уже была депутатом Госдумы...

– Вы приехали в Турцию, и вас назвали Наташей?

– Да, это была официальная делегация, и мы были там пролетом. Я провела там всего 10 часов. Мы гуляли по Стамбулу, и вслед мужчины просто: «О, Наташа, какая ты красивая». Это было вот так.

– Вы же понимаете, какой здесь подтекст?

– Отчасти, наверное, понимаю, но я не знала, что, оказывается, как мои помощники мне уже рассказали, что слово «Наташа» уже вошло в турецкий словарь. И ассоциации, и перевод уже абсолютно связаны...

Но что меня возмутило сейчас. Русские мужчины, которые мне сейчас пишут в интернете, ведут себя хуже, чем турки. Эти оскорбления... Если турки просто говорят «Наташа», то то, что говорят русские мужчины, вообще не попадает ни под какие комментарии.

– А что у вас там происходит?

– Начиная от мата, заканчивая прямыми оскорблениями совершенно унизительными.

– Из-за ваших высказываний каких-то?

– Из-за того, что я сказала, что меня тоже Наташей называли. Все так ханжески к этому отнеслись... Хотя я не считаю, что это прямо оскорбление. Неуместная шутка – абсолютно точно. Но я не считаю, что вот так оскорбили всех русских женщин сейчас, – сказала Журова в программе «Есть тема!» на «Матч ТВ».

«Юсуф, это Россия. У нас здесь много Наташ». ЦСКА представил Языджи – и это полный фэйл

«ЦСКА провел удачную акцию». Депутату Журовой представление Языджи понравилось – Губерниев, Конов и Милонов разнесли идею



