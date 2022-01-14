Обладательница «Золотого мяча»-2021 Путельяс: «Футбол – один из способов покончить с историческим неравенством женщин»

Обладательница «Золотого мяча»-2021 Алексия Путельяс высказалась об отношении к футболисткам.

«В «Барселоне» ко мне на 100% относятся как к футболисту, пол не имеет значения. Двадцать лет назад все было не так.

Я уверена, что даже не через 20, а уже через 5 лет все изменится еще больше. Профессию футболистки будут уважать во всем мире, несмотря на различные существующие культуры или разные религии.

Я считаю, что футбол – это один из способов покончить с исторически сложившимся неравенством женщин [и мужчин], с восприятием женщин. Мы, публичные персоны, можем дать голос женщинам, которые хотят играть, но не могут, потому что никто не занимается созданием инфраструктуры и команд», – сказала капитан «Барселоны».