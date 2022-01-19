Александр Тащин: «Стал бы Арустамян тем, кто он сейчас, без «Матч ТВ»? Большой вопрос»

Теги премьер-лига Россия телевидение Павел Мамаев Дмитрий Губерниев Нобель Арустамян Александр Тащин соцсети Матч ТВ Футбол

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин в интервью Sports.ru высказался об уходе журналиста Нобеля Арустамяна с канала.

– В 2021 году ушли две большие звезды – Нобель Арустамян и Денис Казанский. Заново бы их уход не обсуждал, но, кажется, одна из проблем «Матч ТВ»: канал не открывает новых больших звезд. 

– Больших – наверное, да, согласен, за шесть лет звезд уровня Димы Губерниева не появилось.

Дима на первом месте по цитируемости в рейтинге Медиалогии. Дальше имена, знакомые нам десятки лет: Познер, Собчак и так далее. Выходит, что все российское телевидение не вырастило новых звезд.

– Такие появляются раз в десятки лет. А как Нобель?

– А Нобеля кто открыл глобально? 

– Глобально – Уткин. 

– Стал бы Нобель тем, кем он является сейчас, без «Матч ТВ»? Большой вопрос. 

– В эпоху соцсетей – стал бы.

– Без телевидения – не уверен. Нобель попал в рейтинг цитируемости Медиалогии за то, что публично выразил желание уйти с канала из-за интервью с Павлом Мамаевым.

Соцсети – это прекрасно, но с удовольствием жду следующий инфоповод от Нобеля, когда он окажется в фокусе внимания аудитории, – сказал Тащин.

«Лучший канал мира? «Матч». Разговор с новым боссом спортивного ТВ Александром Тащиным, который сменил Тину Канделаки

Видео с Нобелем – на нашем ютуб-канале

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные