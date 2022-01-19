Александр Тащин: «Стал бы Арустамян тем, кто он сейчас, без «Матч ТВ»? Большой вопрос»

Генеральный продюсер в интервью Sports.ru высказался об уходе журналиста с канала.

– В 2021 году ушли две большие звезды – Нобель Арустамян и Денис Казанский. Заново бы их уход не обсуждал, но, кажется, одна из проблем «Матч ТВ»: канал не открывает новых больших звезд.

– Больших – наверное, да, согласен, за шесть лет звезд уровня Димы Губерниева не появилось.

Дима на первом месте по цитируемости в рейтинге Медиалогии. Дальше имена, знакомые нам десятки лет: Познер, Собчак и так далее. Выходит, что все российское телевидение не вырастило новых звезд.

– Такие появляются раз в десятки лет. А как Нобель?

– А Нобеля кто открыл глобально?

– Глобально – Уткин.

– Стал бы Нобель тем, кем он является сейчас, без «Матч ТВ»? Большой вопрос.

– В эпоху соцсетей – стал бы.

– Без телевидения – не уверен. Нобель попал в рейтинг цитируемости Медиалогии за то, что публично выразил желание уйти с канала из-за интервью с Павлом Мамаевым.

Соцсети – это прекрасно, но с удовольствием жду следующий инфоповод от Нобеля, когда он окажется в фокусе внимания аудитории, – сказал Тащин.

«Лучший канал мира? «Матч». Разговор с новым боссом спортивного ТВ Александром Тащиным, который сменил Тину Канделаки

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