Александр Тащин: «Стал бы Арустамян тем, кто он сейчас, без «Матч ТВ»? Большой вопрос»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин в интервью Sports.ru высказался об уходе журналиста Нобеля Арустамяна с канала.
– В 2021 году ушли две большие звезды – Нобель Арустамян и Денис Казанский. Заново бы их уход не обсуждал, но, кажется, одна из проблем «Матч ТВ»: канал не открывает новых больших звезд.
– Больших – наверное, да, согласен, за шесть лет звезд уровня Димы Губерниева не появилось.
Дима на первом месте по цитируемости в рейтинге Медиалогии. Дальше имена, знакомые нам десятки лет: Познер, Собчак и так далее. Выходит, что все российское телевидение не вырастило новых звезд.
– Такие появляются раз в десятки лет. А как Нобель?
– А Нобеля кто открыл глобально?
– Глобально – Уткин.
– Стал бы Нобель тем, кем он является сейчас, без «Матч ТВ»? Большой вопрос.
– В эпоху соцсетей – стал бы.
– Без телевидения – не уверен. Нобель попал в рейтинг цитируемости Медиалогии за то, что публично выразил желание уйти с канала из-за интервью с Павлом Мамаевым.
Соцсети – это прекрасно, но с удовольствием жду следующий инфоповод от Нобеля, когда он окажется в фокусе внимания аудитории, – сказал Тащин.
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