Движение за независимость Каталонии пыталось использовать «Барсу» для финансирования деятельности. Клуб просили заключить фиктивные контракты о найме

Представители движения за независимость Каталонии пытались использовать «Барселону» для своих целей в 2017 году.

Представители движения, лидером которого на тот момент являлся бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, попросили «блауграну» подписать фиктивные контракты о найме сотрудников и договора с фиктивными фирмами, сообщает Marcaсо ссылкой на El Mundo.

Планировалось, что зарплата этих несуществующих сотрудников пошла бы на финансирование деятельности движения и организацию референдума о независимости Каталонии, состоявшегося 1 октября 2017 года.

Люди из окружения Пучдемона намеревались превратить «Барселону» в «фонд финансирования» сепаратизма.

Некоторые футболисты клуба, видя происходящее, попросили включить в их контракты «пункт против независимости», чтобы в случае становления Каталонии независимым регионом у них было право расторгнуть контракт.

В период описанных событий президентом «Барселоны» был .

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