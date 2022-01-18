Судья Серра заплакал из-за ошибки после матча «Милан» – «Специя». Златан и другие игроки пришли его утешить

Главный арбитр матча Серии А – (1:2) Марко Серра тяжело переживал свою ошибку, допущенную в концовке встречи.

На последних минутах рефери не засчитал гол полузащитника «россонери» , свистнув прямо перед ударом хавбека и назначив штрафной в пользу миланцев, несмотря на то, что мяч оставался у них.

После матча арбитр принес извинения «Милану» и не сдержал слез в раздевалке.

Группа игроков миланской команды во главе со пришла его утешить и поддержать.

Ранее стало известно, что Серре грозит отстранение от работы минимум на два тура.