Судья Серра заплакал из-за ошибки после матча «Милан» – «Специя». Златан и другие игроки пришли его утешить

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Главный арбитр матча Серии А «Милан»«Специя» (1:2) Марко Серра тяжело переживал свою ошибку, допущенную в концовке встречи.

На последних минутах рефери не засчитал гол полузащитника «россонери» Жуниора Мессиаса, свистнув прямо перед ударом хавбека и назначив штрафной в пользу миланцев, несмотря на то, что мяч оставался у них.

После матча арбитр принес извинения «Милану» и не сдержал слез в раздевалке.

Группа игроков миланской команды во главе со Златаном Ибрагимовичем пришла его утешить и поддержать.

Ранее стало известно, что Серре грозит отстранение от работы минимум на два тура.

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