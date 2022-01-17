Михаил Игнатов: «Зенит» не так уж и далеко. Нельзя мыслить, что «Спартак» не может достать и зацепиться»

Полузащитник поделился ожиданиями от второй части сезона.

«Против «Рубина» в первом туре у нас было большое преимущество, но мы не смогли забить, а они смогли. На предсезонке все залетало, была уверенность. А уже в официальных матчах реализация подводила, что-то надломилось. Мы проводили неплохие матчи, но не все получалось. Зато в Лиге Европы вернулось голами, победами. Вера у нас есть, «Спартак» не сдается.

«Зенит» не так уж и далеко. Нельзя мыслить, что не можем достать и зацепиться. Сейчас просто нужно идти от матча к матчу. Все получится, все возможно, все команды будут еще ошибаться – и не раз.

Конечно, в Питере классные футболисты, качественные легионеры. Но такой большой разницы нет. берет стабильностью, а у нас все волнами – и если это исправим, будет намного лучше. В первой части сезона у нас было много травм – это тоже мешало. Надеюсь, черная полоса закончилась», – сказал Игнатов.

После 18 туров «Спартак» занимает 9-е место в Премьер-лиге, отставая от лидирующего «Зенита» на 15 очков.