У «Ювентуса» и «Зенита» нет переговоров по Азмуну («СЭ»)

не начинал переговоры с о трансфере нападающего , утверждает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, переговоров между клубами пока нет. Летом селекционеры «Ювентуса» наблюдали за иранцем, но до контактов с руководством «Зенита» тогда не дошло.

После того, как Федерико Кьеза получил травму крестообразных связок, «Юве» действительно ищет атакующего игрока, но приоритет – аренда до лета 2022 года.

У клуба серьезные финансовые проблемы, поэтому «Юве» не планирует серьезно тратиться по ходу зимнего трансферного окна.

В этом сезоне 27-летний форвард провел 21 матч за «Зенит» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 1 результативную передачу. Его статистику можно найти здесь.