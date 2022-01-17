Бруну хочет стать одним из самых высокооплачиваемых игроков «МЮ». Он получает 100 тысяч фунтов в неделю, Роналду – более 400 тысяч

Полузащитник Бруну Фернандеш приостановил переговоры о новом контракте с .

После ярких выступлений хавбека в минувшем сезоне клуб предложил ему новый контракт в ноябре 2020 года, так как посчитал, что португалец заслужил повышение зарплаты.

Как пишет The Athletic, игрок и его представители отклонили это предложение, и переговоры были временно приостановлены. Источники сообщают, что, как ожидается, общение по этому вопросу возобновится в мае, когда и Бруну, и «МЮ» будут лучше понимать, в какой ситуации окажется клуб в сезоне-2022/23.

Сейчас Фернандеш зарабывает около 100 тысяч фунтов в неделю. В «Спортинге» он получал 50 тысяч фунтов в неделю.

Зарплата Криштиану Роналду – более 400 тысяч фунтов в неделю, – 375 тысяч фунтов в неделю. , Рафаэль Варан, Антони Марсьяль, Джейдон Санчо, Эдинсон Кавани и получают 200 тысяч фунтов в неделю или больше. Зарплаты Харри Магуайра и Люка Шоу близки к этой отметке.

Бруну хочет, чтобы его зарплата была на одном уровне с наиболее высокооплачиваемыми игроками команды, учитывая то, какое влияние на игру «Юнайтед» он оказывает.

«МЮ» не беспокоится о сложившейся ситуации, так как срок действующего контракта игрока рассчитан до июня 2025 года. В соглашение включена опция продления еще на сезон.

За 70 матчей в составе «МЮ» в хавбек забил 33 гола и отдал 22 голевые передачи. Полная статистика 27-летнего футболиста – здесь.