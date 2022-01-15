«МЮ» при Рангнике выиграл 4 матча из 8. Также у него 3 ничьих и поражение

сыграл вничью с (2:2) в 22-м туре .

Манкунианцы под руководством провели 8 матчей и выиграли половину из них. Ранее «Юнайтед» победил «Кристал Пэлас» (1:0), «Норвич» (1:0) и «Бернли» (3:1) в чемпионате Англии, а также «Астон Виллу» (1:0) в Кубке Англии.

Помимо этого были две ничьих, с «Янг Бойз» (1:1) в Лиге чемпионов и «Ньюкаслом» (1:1) в Премьер-лиге, и поражение от «Вулверхэмптона» (0:1) в АПЛ.

Далее «МЮ» в гостях встретится с «Брентфордом» – это случится 19 января в рамках чемпионата Англии.