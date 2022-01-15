«МЮ» при Рангнике выиграл 4 матча из 8. Также у него 3 ничьих и поражение

Теги Манчестер Юнайтед Астон Вилла премьер-лига Англия Ральф Рангник Футбол

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (2:2) в 22-м туре АПЛ.

Манкунианцы под руководством Ральфа Рангника провели 8 матчей и выиграли половину из них. Ранее «Юнайтед» победил «Кристал Пэлас» (1:0), «Норвич» (1:0) и «Бернли» (3:1) в чемпионате Англии, а также «Астон Виллу» (1:0) в Кубке Англии.

Помимо этого были две ничьих, с «Янг Бойз» (1:1) в Лиге чемпионов и «Ньюкаслом» (1:1) в Премьер-лиге, и поражение от «Вулверхэмптона» (0:1) в АПЛ.

Далее «МЮ» в гостях встретится с «Брентфордом» – это случится 19 января в рамках чемпионата Англии.

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