Мбаппе не исключает, что подпишет с «ПСЖ» краткосрочный контракт (The Telegraph)

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Нападающий Килиан Мбаппе ведет переговоры о продлении контракта с «ПСЖ».

Как пишет The Telegraph, футболист не против подписать с парижанами новое соглашение несмотря на то, что минувшим летом он настаивал на трансфере в «Реал».

Срок действующего контракта Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом этого года. Неоднократно сообщалось, что Килиан перейдет в «Реал» на правах свободного агента.

В этом сезоне 23-летний форвард провел 26 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 12 результативных передач. Его статистика – здесь.

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