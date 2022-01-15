«Концентрация марихуаны в организме зашкаливала, раз в 300 превышала норму». Шешуков о дисквалификации Тихоновецкого

Экс-полузащитник «Спартака» рассказал о дисквалификации своего бывшего одноклубника по «Лучу-Энергии» Александра Тихоновецкого.

– Из «Спартака» ты сначала уехал в Саратов, а после во – к легендарному Тихоновецкому, которого дисквалифицировали за употребление марихуаны. В команде об этом знали?

– Конечно. Там же доходило до того, что это происходило перед играми. Когда все это всплыло, выяснилось, что у него концентрация в организме просто зашкаливала... Раз в 300, что ли, превышала норму.

Так что это не история про употребить раз в неделю. Хотя заядлым тусовщиком и каким-то жестким нарушителем режима я Тихоновецкого точно не назову. Да, был грешок, но в целом-то все было нормально.

Главное, чтобы он после этого интервью не нашел мой номер. А то будет звонить: «Ты чего там про меня рассказываешь?» Ха-ха! – сказал Шешуков.

В 2006 году Тихоновецкий был дисквалифицирован на восемь месяцев за употребление марихуаны.