«Концентрация марихуаны в организме зашкаливала, раз в 300 превышала норму». Шешуков о дисквалификации Тихоновецкого

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Шешуков рассказал о дисквалификации своего бывшего одноклубника по «Лучу-Энергии» Александра Тихоновецкого.
– Из «Спартака» ты сначала уехал в Саратов, а после во Владивосток – к легендарному Тихоновецкому, которого дисквалифицировали за употребление марихуаны. В команде об этом знали?
– Конечно. Там же доходило до того, что это происходило перед играми. Когда все это всплыло, выяснилось, что у него концентрация в организме просто зашкаливала... Раз в 300, что ли, превышала норму.
Так что это не история про употребить раз в неделю. Хотя заядлым тусовщиком и каким-то жестким нарушителем режима я Тихоновецкого точно не назову. Да, был грешок, но в целом-то все было нормально.
Главное, чтобы он после этого интервью не нашел мой номер. А то будет звонить: «Ты чего там про меня рассказываешь?» Ха-ха! – сказал Шешуков.
В 2006 году Тихоновецкий был дисквалифицирован на восемь месяцев за употребление марихуаны.