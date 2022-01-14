«МЮ» и «Атлетико» контактировали с Индзаги. «Интер» хочет удержать Симоне, удвоив ему зарплату

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Работа тренера «Интера» Симоне Индзаги привлекла внимание клубов за пределами Италии.

45-летним специалистом интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико», сообщает Corriere dello Sport. Эти команды связывались с представителями тренера.

«Интер» намерен удержать тренера, недавно выигравшего первый трофей с «нерадзурри». Ему хотят предложить контракт до 2025 года с удвоением нынешней зарплаты, составляющей около 3 млн евро в год.

Сам Индзаги хотел бы однажды поработать за границей, ради чего планирует заняться изучением английского языка.

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