«МЮ» и «Атлетико» контактировали с Индзаги. «Интер» хочет удержать Симоне, удвоив ему зарплату

Работа тренера привлекла внимание клубов за пределами Италии.

45-летним специалистом интересуются и , сообщает Corriere dello Sport. Эти команды связывались с представителями тренера.

«Интер» намерен удержать тренера, недавно выигравшего первый трофей с «нерадзурри». Ему хотят предложить контракт до 2025 года с удвоением нынешней зарплаты, составляющей около 3 млн евро в год.

Сам Индзаги хотел бы однажды поработать за границей, ради чего планирует заняться изучением английского языка.