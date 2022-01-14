Пеп Гвардиола: «Тухель делает футбол лучше, он прекрасен во всем. Один из немногих тренеров, у которых я учусь»

Главный тренер «Манчестер Сити» высоко отозвался о перед игрой 22-го тура против .

«Он очень изобретателен. Это один из немногих тренеров, у которых я учусь, чтобы стать лучше. Тухель прекрасен во всем. Я наслаждаюсь его работой еще со времен «Майнца» и «Дортмунда». Я всегда с удовольствием слежу за его командами и методами. Он делает мировой футбол лучше. Тухель хочет всегда играть в позитивный футбол.

Не могу представить, что случится завтра. Глядя на матчи с «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», я увидел, что «Челси» играет на выезде совсем не так, как на «Стэмфорд Бридж». Я не знаю, был ли таким их план, или они просто не смогли», – сказал Гвардиола.

дома сыграет с «Челси». Матч состоится завтра, 15 января, и начнется в 15:30 по московскому времени.