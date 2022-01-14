«Реал» надеется, что Араухо не продлит контракт с «Барсой», и хочет взять его бесплатно летом 2023-го (Sin Concessions)

«Реал» проявляет интерес к защитнику «Барселоны» Роналду Араухо.

Мадридский клуб надеется, что 22-летний футболист откажется подписывать новый контракт с «Барселоной». Если это произойдет, «Реал» попытается подписать уругвайца бесплатно, сообщили в программе Sin Concessions на радио RKB.

Срок действующего соглашения Араухо с каталонским клубом истекает летом 2023 года. В ноябре сообщалось, что запросы Роналда по зарплате выше, чем ожидала «Барса».

As отмечает, что пытался подписать центрального защитника летом 2018 года, однако «Барса» действовала быстрее.

В этом сезоне Араухо провел 22 матча в составе сине-гранатовых во всех турнирах и забил 2 гола. Его статистика – здесь.