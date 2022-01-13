Мачин о Саудовской Аравии: «Черно-белая страна. Мужчины – в белых одеждах, женщины – полностью в черном, с закрытыми лицами. Нам очень повезло родиться в Испании»

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Пабло Мачин, тренирующий «Аль-Раэд» с лета 2021 года, поделился впечатлениями от Саудовской Аравии.

– Что в Саудовской Аравии поражает больше всего?

– Наверное, то, что страна выглядит черно-белой. Мужчины носят белые одежды. Женщины – полностью в черном, и большинство из них с закрытыми лицами, волосы всегда скрыты.

Страна сейчас сильно меняется, становится более современной. Это иная культура, и, оценивая ситуацию, мы понимаем, что нам очень повезло уже хотя бы с тем, что мы родились в Испании, – сказал Мачин.

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