«Спартак» платил Кокорину 22 млн рублей в месяц за дисциплинированное поведение (Baza)

Стали известны детали контракта, подписанного форвардом , сейчас выступающим за «Фиорентину», при переходе в «Спартак» в 2020 году.

По информации телеграм-канала Baza, нападающему была положена ежемесячная премия в размере 22 млн рублей (более 258 тысяч евро) за соблюдение трудового распорядка и дисциплинированное поведение. Футболист получал бонус, если не выпивал перед играми, не спорил с тренерами, не пропускал тренировочные занятия и не проявлял себя с негативной стороны иными способами.

Также Кокорин мог получить 690 тысяч евро, если бы в течение сезона РПЛ набрал 15 очков по системе «гол+пас».

Бонус за подписание контракта со «Спартаком» составил чуть больше 4 млн евро.

Кокорин выступал за в сезоне-2020/21 и за 8 игр в забил 2 мяча и отдал одну результативную передачу. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.