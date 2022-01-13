«Спартак» платил Кокорину 22 млн рублей в месяц за дисциплинированное поведение (Baza)

Стали известны детали контракта, подписанного форвардом Александром Кокориным, сейчас выступающим за «Фиорентину», при переходе в «Спартак» в 2020 году.
По информации телеграм-канала Baza, нападающему была положена ежемесячная премия в размере 22 млн рублей (более 258 тысяч евро) за соблюдение трудового распорядка и дисциплинированное поведение. Футболист получал бонус, если не выпивал перед играми, не спорил с тренерами, не пропускал тренировочные занятия и не проявлял себя с негативной стороны иными способами.
Также Кокорин мог получить 690 тысяч евро, если бы в течение сезона РПЛ набрал 15 очков по системе «гол+пас».
Бонус за подписание контракта со «Спартаком» составил чуть больше 4 млн евро.
Кокорин выступал за «Спартак» в сезоне-2020/21 и за 8 игр в РПЛ забил 2 мяча и отдал одну результативную передачу. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.