«Ман Сити» – единственный чемпион из топ-8 лиг, чей доход за сезон-2020/21 стал выше, чем до пандемии. Только у них и «Баварии» прибыль за период

Аудиторская компания KPMG проанализировала финансовые показатели чемпионов топ-8 лиг за финансовый год-2020/21, совпадающий с футбольным сезоном.

«Манчестер Сити» стал единственным клубом, чьи доходы за указанный период стали выше, чем в предыдущем сезоне, а также больше, чем были в сезоне-2018/19 – последнем до пандемии коронавируса. Доход клуба составил 644 миллиона евро – это самый высокий показатель среди европейских клубов.

в отчете названа единственным из этих восьми клубов, который получил прибыль в указанный период – 1,8 миллиона евро после уплаты налогов. Стоит отметить, что данных о прибыли или убытке «Манчестер Сити» на момент создания отчета у KPMG не было, но сегодня «горожане» опубликовали свой финансовый отчет, объявив о прибыли в размере 2,88 млн евро.

Наибольший убыток у – 245,6 миллиона евро.

Убыток за этот финансовый год составил 111,7 миллиона евро. В предыдущем сезоне мадридский клуб потерял 1,8 миллиона евро. Такое ухудшение финансового положения клуба в первую очередь связано с сокращением доходов от трансферов.

Также в отчете были изучены финансовые результаты «Лилля» (Франция), «Аякса» (Нидерланды), «Спортинга» (Португалия) и «Бешикташа» (Турция). Эти четыре клуба показали убыток за отчетный период.