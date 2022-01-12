«Зенит» заплатит за Сергеева не более 3,5-3,7 млн евро с учетом агентских. Подъемных нет, зарплата – около 1 млн евро в год («СЭ»)

Форвард Иван Сергеев перешел из в .

По данным «Спорт-Экспресса», сумма трансфера составила 180 миллионов рублей (чуть более 2,1 млн евро) – согласно пункту в контракте футболиста с самарцами.

Подъемные для нападающего не предусмотрены, а вот бонусы при достижении определенных результатов и для игрока, и для «Крыльев» в договор заложены.

Агентские выплаты не превысят 15 процентов от общей суммы сделки, так что общие расходы сине-бело-голубых на трансфер составят не более 3,5-3,7 миллионов евро. При этом, как отмечается, зарплата Сергеева не самая высокая по меркам – около 1 миллиона евро в год.

Ранее была разная информация. «Чемпионат», в частности, сообщал, что «Зенит» заплатит 6,15 млн евро за Сергеева, включая 4 млн агентских и подъемных.