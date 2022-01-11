«Астон Вилла» представила Коутиньо. Бразилец, арендованный у «Барсы», взял 23-й номер

официально представила Филиппе Коутиньо в качестве своего игрока.

Бразилец, который проведет оставшуюся часть сезона за клуб из Бирмингема на правах аренды из «Барселоны», взял 23-й номер.

Ранее сообщалось, что дебютировать за «Виллу» 29-летний игрок сможет в матче против «Манчестер Юнайтед», который состоится 15 января.

Welcome to Aston Villa Football Club, Philippe Coutinho. pic.twitter.com/5NiotkiMaa — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 11, 2022

Джеррард спасает «Барсу» и забирает в «Виллу» Коутиньо (вместе играли в «Ливерпуле»). Пока только в аренду