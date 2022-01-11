«Зенит» запросил 20 млн евро за Азмуна у «Ювентуса» (Мирко Ди Натале)

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Стало известно, какую сумму «Зенит» запросил у «Ювентуса» за форварда Сердара Азмуна.

По данным журналиста Tutto Juve Мирко Ди Натале, российский клуб потребовал 20 млн евро за нападающего, срок действующего контракта которого истекает летом.

На данный момент у «Зенита» есть лишь одно предложение по Азмуну – от «Лиона» на 3 млн евро. Клуб из Петербурга считает предложенную сумму слишком низкой.

В этом сезоне 27-летний форвард провел 21 матч за «Зенит» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 1 результативную передачу. Его статистику можно найти здесь.

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