«Зенит» запросил 20 млн евро за Азмуна у «Ювентуса» (Мирко Ди Натале)

Стало известно, какую сумму «Зенит» запросил у за форварда .

По данным журналиста Tutto Juve Мирко Ди Натале, российский клуб потребовал 20 млн евро за нападающего, срок действующего контракта которого истекает летом.

На данный момент у «Зенита» есть лишь одно предложение по Азмуну – от «Лиона» на 3 млн евро. Клуб из Петербурга считает предложенную сумму слишком низкой.

В этом сезоне 27-летний форвард провел 21 матч за во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 1 результативную передачу. Его статистику можно найти здесь.