На «Ливерпуль» пожаловались после слов Клоппа о тестах на ковид. Клубы хотят расследования переноса игры с «Арсеналом»

После слов Юргена Клоппа о ложноположительных тестах в «Ливерпуле» некоторые клубы выразили недовольство переносом матча Кубка лиги между мерсисайдским клубом и .

По информации The Athletic, в Английскую футбольную лигу (EFL) поступили жалобы от нескольких клубов. Они хотят, чтобы в связи со словами Клоппа было проведено расследование.

Пожаловавшиеся клубы хотят узнать, когда «Ливерпулю» стало известно, что лишь один тест дал положительный результат, а все остальные оказались ложноположительными. Они считают, что в случае, если эта информация поступила в клуб до игры с «Арсеналом», то матч должен был пройти по расписанию.

Клубы разочарованы, они хотят, чтобы эту ситуацию расследовали, так как многие из них просили о переносах матчей из-за вспышек коронавируса, но получали отказ.

Матч между «Ливерпулем» и «Арсеналом» должен был пройти 6 января, но был перенесен, так как мерсисайдский клуб сообщил EFL, что «число положительных тестов в клубе стремительно растет».

Источники сообщают, что перед переносом игры игроки «Ливерпуля» сдали тесты на ковид по два раза. В первом случае они сдавали анализ, используя экспресс-тесты, и, по их результатам, в клубе было выявлено несколько случаев заражения. Во втором случае футболисты сдавали ПЦР-тесты, которые брала у них независимая лаборатория. По результатам исследования также было выявлено большое число заражений.

Однако третий раунд тестирования, который проводился уже после 6 января, выявил, что почти все тесты, кроме одного, на самом деле были отрицательными.

Отмечается, что ложноположительный результат для экспресс-тестов крайне нетипичен. Их точность оценивается в 99,97%.

Добавим, что Юрген Клопп, говоря о коронавирусе в , упомянул, что по правилам игроки, сдавшие ложноположительные тесты, все равно не имеют права играть.