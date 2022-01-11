На Влаховича придется потратить до 180 млн евро, если учитывать зарплату по 5-летнему контракту. «Арсенал» готов

намерен приобрести нападающего «Фиорентины» .

По данным Daily Mail, лондонскому клубу придется потратить около 150 миллионов фунтов (почти 180 млн евро) на этот трансфер. Необходимость столь крупных вложений не остановила «Арсенал», который продолжает работать над переходом 21-летнего форварда.

На сам трансфер придется потратить как минимум 58 млн фунтов (около 70 млн евро). Кроме того, после уплаты налогов серб хочет зарабатывать 160 тысяч фунтов (около 190 тысяч евро) в неделю по 5-летнему контракту. Таким образом, грязными «Арсеналу» нужно будет платить ему более 300 тысяч фунтов (около 360 тысяч евро) в неделю.

Кроме того, клубы, которые интересуются Влаховичем, были проинформированы о том, что в рамках сделки нужно будет заплатить окружению игрока 15 млн фунтов (почти 18 млн евро). Отмечается, что эта сумма охладила интерес многих европейских клубов к Влаховичу.

Шанс на переход Душана в «Арсенал» есть. Это произойдет, если форварда убедит тот спортивный проект, что выстраивает тренер Микель Артета. Летом «Арсенал» готов заплатить за нападающего требуемую сумму.

не очень хочет продавать Влаховича в , так как в прошлом фанаты с раздражением отнеслись к уходу Федерико Кьезы и Федерико Бернардески в туринский клуб. Это должно сыграть в пользу «Арсенала».

В этом сезоне Влахович забил 23 гола в 28 матчах за «Фиорентину» и сборную Сербии. Его статистика – здесь.

Влахович – монстр: по голам уступает только Левандовскому, помешан на рекордах и саморазвитии. Но очень однообразен