«МЮ» выиграл 4 из 7 матчей при Рангнике. Также было поражение и 2 ничьих

победил «Астон Виллу» в матче 3-го раунда Кубка Англии (1:0).

Для главного тренера «МЮ» это четвертая победа в семи матчах после назначения. Также команда при нем дважды сыграла вничью и один раз проиграла.

Ранее «Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» (1:0), «Норвич» (1:0) и «Бернли» (3:1) в чемпионате Англии и сыграл вничью с «Янг Бойз» (1:1) в чемпионов и «Ньюкаслом» (1:1) в Премьер-лиге. Поражение клубу нанес «Вулверхэмптон» (0:1).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «МЮ» – .