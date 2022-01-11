«МЮ» выиграл 4 из 7 матчей при Рангнике. Также было поражение и 2 ничьих

Теги Манчестер Юнайтед Астон Вилла премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Ральф Рангник Футбол

«Манчестер Юнайтед» победил «Астон Виллу» в матче 3-го раунда Кубка Англии (1:0). 

Для главного тренера «МЮ» Ральфа Рангника это четвертая победа в семи матчах после назначения. Также команда при нем дважды сыграла вничью и один раз проиграла. 

Ранее «Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» (1:0), «Норвич» (1:0) и «Бернли» (3:1) в чемпионате Англии и сыграл вничью с «Янг Бойз» (1:1) в Лиге чемпионов и «Ньюкаслом» (1:1) в Премьер-лиге. Поражение клубу нанес «Вулверхэмптон» (0:1).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «МЮ» – «Астон Вилла».

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