A-League накажет оскорбивших игрока-гея Кавалло: «В Австралии нет места для буллинга, харассмента»

Исполнительный директор австралийской A-League Дэнни Таунсенд пообещал наказать тех, кто издевался над футболистом-геем Джошуа Кавалло.

Полузащитник , единственный открытый гей среди профессиональных игроков высших дивизионов на данный момент, рассказал об оскорблениях на почве гомофобии во время матча с (1:1) в 9-м туре чемпионата Австралии: «Я разочарован. Не извинюсь за то, кто я вне футбола».

«В австралийском футболе нет места для буллинга, харассмента и оскорблений. И мы абсолютно нетерпимы к подобному поведению, причиняющему вред другим.

Мы работаем с обоими клубами и расследуем инцидент, после чего наложим санкции на всех причастных», – заявил Таунсенд.