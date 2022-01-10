A-League накажет оскорбивших игрока-гея Кавалло: «В Австралии нет места для буллинга, харассмента»

Теги высшая лига Австралия Аделаида Юнайтед болельщики Мельбурн Сити ЛГБТ Джошуа Кавалло дискриминация контент Футбол

Исполнительный директор австралийской A-League Дэнни Таунсенд пообещал наказать тех, кто издевался над футболистом-геем Джошуа Кавалло.

Полузащитник «Аделаида Юнайтед» Джошуа Каваллоединственный открытый гей среди профессиональных игроков высших дивизионов на данный момент, рассказал об оскорблениях на почве гомофобии во время матча с «Мельбурн Виктори» (1:1) в 9-м туре чемпионата Австралии: «Я разочарован. Не извинюсь за то, кто я вне футбола».

«В австралийском футболе нет места для буллинга, харассмента и оскорблений. И мы абсолютно нетерпимы к подобному поведению, причиняющему вред другим.

Мы работаем с обоими клубами и расследуем инцидент, после чего наложим санкции на всех причастных», – заявил Таунсенд.

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