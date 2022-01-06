«Зенит» пытается сбить цену на Габигола. В нем видят замену Азмуну

рассматривает возможность покупки форварда , сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на источники, близкие к петербургскому клубу.

Представители «Зенита» уже не раз общались с агентами игрока и планируют начать переговоры с клубом.

Главное препятствие для трансфера – высокая цена. «Зенит» не готов платить 30 миллионов евро за 25-летнего форварда. Клуб хочет значительно сбить цену и получить рассрочку на несколько лет.

Если получится это сделать, Барбоза может перебраться в Петербург. И в таком случае Сердар Азмун получит разрешение уже в это трансферное окно уехать в европейский чемпионат.

В 2021 году Габигол забил 29 голов и отдал 9 передач в 43 играх во всех турнирах. Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.