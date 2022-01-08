Капитан сборной Нигерии: «К Кубку Африки следует относиться с большим уважением. Он на том же уровне, что и ЧМ или Евро»

Теги Уотфорд премьер-лига Англия Сборная Нигерии по футболу Кубок Африки Уильям Трост-Эконг Футбол

Защитник «Уотфорда» и капитан сборной Нигерии Уильям Трост-Эконг считает, что Кубок Африки заслуживает уважения.

«К Кубку Африки следует относиться с большим уважением, 100%. Не думаю, что возникали бы такие разговоры [о том, поедут ли игроки в сборные], если бы это был Евро или какой-то другой турнир. Это было бы нелепо.

Иногда возникает непонимание того, что это за турнир. Кубок Африки на том же уровне, что и чемпионат мира, Евро, Кубок Америки. 

Многие выдающиеся игроки в АПЛ – африканцы. Турнир, на котором они все вместе будут представлять свои страны, будет захватывающим, что бы там ни говорили», – заявил Трост-Эконг.

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