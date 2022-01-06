Жереми о Клоппе: «Стыдно, что тренер «Ливерпуля» не уважает Кубок Африки. Это третий по значимости турнир в мире»

Бывший полузащитник «Челси» Жереми Нжитап прокомментировал слова главного тренера «Ливерпуля» , назвавшего Кубок Африки «маленьким турниром» в ноябре.

«Я был отнюдь не впечатлен, когда Клопп назвал Кубок Африки «маленьким турниром». Ему пришлось попрощаться с Салахом и Мане, которые отправились на турнир в Камеруне, и я понимаю, что у тренера может быть защитная реакция, поскольку хочется, чтобы ваши игроки были в хорошей форме.

Но у футболистов и тренеров в основном схожие амбиции. Для футболиста нет более ценной награды, чем вызов в национальную команду его страны, и я уверен, что Клопп, если бы его вызвали в сборную Германии, не смог бы отказаться.

Многие фанаты за пределами Африки могут быть не в курсе, но, на мой взгляд, Кубок Африки – третий по значимости турнир в мире. Он очень важен для всех, кто принимает в нем участие.

Я недоволен высказываниями Клоппа, мягко говоря, и считаю постыдным то, что тренер не проявляет уважения к этому соревнованию», – отметил камерунец.

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