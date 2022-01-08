«Месси должен остаться в «ПСЖ» еще на год, если возьмет ЛЧ. Но он осознал, что ошибся с личной точки зрения». Экс-игрок «Барсы» Карраско о Лео

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Бывший футболист «Барселоны» Лобо Карраско высказался о положении Лионеля Месси в «ПСЖ».

«Месси всегда будет скучать по жизни в Барселоне. Если он выиграет Лигу чемпионов, то должен остаться еще на год. Но если «ПСЖ» не победит в этом турнире, то год будет длинным.

Я не думаю, что Месси жалеет о трансфере, если говорить о спортивной стороне вопроса. Но он осознал, что допустил ошибку с личной точки зрения», – сказал Карраско для El Chiringuito de Jugones.

В этом сезоне 34-летний футболист провел 16 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Его полную статистику можно изучить по ссылке.

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