Эррера о Неймаре и «Золотом мяче»: «Он живет в эпоху Месси и Роналду, а они не оставили шансов никому, выиграв ЛЧ много раз»

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Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера поделился мнением о форварде Неймаре.

– Действительно ли у людей неправильное восприятие Неймара?

– Мне все равно, что люди говорят о Неймаре. Я хорошо его знаю, он мой друг, и сердце у него большое. И это не говоря о том, что он исключительный футболист.

То, что говорят миллионы людей, которые его не знают, не имеет ничего общего с тем, что о нем знаю я. И друзья и родственники, которые навещали меня и виделись с ним, подтвердят это.

– Чего ему не хватило, чтобы получить «Золотой мяч»?

– Он живет в эпоху Месси и Роналду, которые никому не оставили шансов, кроме Модрича один раз. И это о многом говорит.

К тому же эти двое много раз выигрывали Лигу чемпионов, что также оказало влияние на ситуацию, – сказал Эррера.

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