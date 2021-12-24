Эррера о Неймаре и «Золотом мяче»: «Он живет в эпоху Месси и Роналду, а они не оставили шансов никому, выиграв ЛЧ много раз»

Полузащитник поделился мнением о форварде Неймаре.

– Действительно ли у людей неправильное восприятие ?

– Мне все равно, что люди говорят о Неймаре. Я хорошо его знаю, он мой друг, и сердце у него большое. И это не говоря о том, что он исключительный футболист.

То, что говорят миллионы людей, которые его не знают, не имеет ничего общего с тем, что о нем знаю я. И друзья и родственники, которые навещали меня и виделись с ним, подтвердят это.

– Чего ему не хватило, чтобы получить ?

– Он живет в эпоху Месси и Роналду, которые никому не оставили шансов, кроме Модрича один раз. И это о многом говорит.

К тому же эти двое много раз выигрывали Лигу чемпионов, что также оказало влияние на ситуацию, – сказал Эррера.