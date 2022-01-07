«МЮ» не предлагал Погба контракт на 500 тысяч фунтов в неделю. Представитель игрока опроверг, что были переговоры

Представитель полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба опроверг слухи о предложении клуба продлить с ним контракт.
Ранее в английских медиа появилась информация, что «МЮ» готов платить 28-летнему хавбеку 500 тысяч фунтов в неделю по условиям нового соглашения.
Летом истекает срок действующего договора француза с «Юнайтед». Игрок станет свободным агентом, если так и не договорится о продолжении сотрудничества с клубом.
«Хотим разъяснить появившиеся в медиа сведения. У Поля не было предложений о продлении контракта в последние месяцы.
Сейчас он полностью сконцентрирован на восстановлении от травмы, чтобы помочь команде как можно скорее», – сказал представитель Погба.