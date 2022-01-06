Черчесов – игрокам «Ференцвароша»: «Забываем слово «проблема» – мне оно не нравится»

Новый главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов обратился к футболистам на первом тренировочном занятии.

«Забываем слово «проблема». Мне оно не нравится. И я никогда не говорю игрокам «пожалуйста». И никогда не говорите мне: «Тренер, пожалуйста...»

Мы профессионалы, мы должны делать свое дело. И тогда будет видно, что из этого выйдет. Мы уверены, что если будем всегда выполнять свою работу, то добьемся успеха», – сказал российский тренер.

В сборной амнистия 29 слов, запрещенных Черчесовым. Возвращаем и проблемы, и товарищеские матчи, и даже перспективу

Экс-капитан «Амкара» Попов о Черчесове в «Ференцвароше»: «У нас все знают, что он из себя представляет, поэтому в России работу и не нашел»