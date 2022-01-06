Мбаппе о расизме в футболе: «Начинать нужно с соцсетей, но и игроки должны вмешаться»

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Евро-2020 соцсети Килиан Мбаппе дискриминация Футбол

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о проблеме расизма в футболе.

«Начинать нужно с социальных сетей. Но прежде всего, мы, футболисты, должны вмешаться. Ты должен быть активен и помогать людям», – отметил форвард.

Также он рассказал о расистских оскорблениях, с которыми столкнулся после промаха с пенальти в матче со Швейцарией на Евро-2020 (3:3, 4:5 по пенальти).

«Я делал все ради своей страны. Я делал все для того, чтобы осчастливить людей во Франции, чтобы все могли гордиться.

Поэтому от подобных сообщений было больно и тяжело», – сказал Мбаппе.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные