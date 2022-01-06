Мбаппе о расизме в футболе: «Начинать нужно с соцсетей, но и игроки должны вмешаться»

Нападающий и сборной Франции высказался о проблеме расизма в футболе.

«Начинать нужно с социальных сетей. Но прежде всего, мы, футболисты, должны вмешаться. Ты должен быть активен и помогать людям», – отметил форвард.

Также он рассказал о расистских оскорблениях, с которыми столкнулся после промаха с пенальти в матче со Швейцарией на (3:3, 4:5 по пенальти).

«Я делал все ради своей страны. Я делал все для того, чтобы осчастливить людей во Франции, чтобы все могли гордиться.

Поэтому от подобных сообщений было больно и тяжело», – сказал Мбаппе.