ЦСКА хочет купить опорника «Бордо» Отавио

ЦСКА хочет усилить линию полузащиты.
Армейцы интересуются опорным хавбеком «Бордо» Отавио Сантосом, сообщает «Чемпионат».
Представители московского клуба уже общались с окружением бразильца и в ближайшее время планируют сделать предложение 27-летнему игроку.
«Так как у бразильца летом заканчивается контракт, ЦСКА планирует подписать Отавио на лето и дальше приступить к переговорам с «Бордо» о возможном трансфере игрока зимой, но уже на приемлемых для ЦСКА условиях», – цитирует «Чемпионат» свой источник.
Статистику Отавио можно изучить здесь.