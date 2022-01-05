ЦСКА хочет купить опорника «Бордо» Отавио

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ЦСКА хочет усилить линию полузащиты.

Армейцы интересуются опорным хавбеком «Бордо» Отавио Сантосом, сообщает «Чемпионат».

Представители московского клуба уже общались с окружением бразильца и в ближайшее время планируют сделать предложение 27-летнему игроку.

«Так как у бразильца летом заканчивается контракт, ЦСКА планирует подписать Отавио на лето и дальше приступить к переговорам с «Бордо» о возможном трансфере игрока зимой, но уже на приемлемых для ЦСКА условиях», – цитирует «Чемпионат» свой источник.

Статистику Отавио можно изучить здесь.

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