«Меня даже называли «убийцей». Аргентинскому диджею угрожали из-за ковида у Месси

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция болельщики соцсети коронавирус Футбол

Аргентинский диджей Фер Паласио рассказал, что ему угрожали смертью после того, как форвард «ПСЖ» Лионель Месси заразился коронавирусом.

Футболист провел рождественские каникулы в Росарио и посетил несколько вечеринок. На одной из них выступал Паласио. Когда «ПСЖ» сообщил о положительном тесте у Месси, Паласио снял видео, в котором рассказал, что ему угрожали смертью и оскорбляли в соцсетях, так как фанаты Лионеля решили, что диджей несет ответственность за заражение футболиста. 

«Я в трендах твиттера, потому что Месси заразился коронавирусом. Они связывают это со мной, пишут, что это я его заразил. Меня даже называли «убийцей». Я получал очень плохие личные сообщения.

Вчера я прошел тестирование, потому что мне нужно поехать в Уругвай, и у меня нет коронавируса», – сказал Паласио, продемонстрировав результат ПЦР-теста.

На прошлой неделе Паласио опубликовал фотографию с Месси.

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