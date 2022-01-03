Рангник о 0:1 с «Вулвс»: «Лучшая команда, с которой «МЮ» играл. Мы разочарованы собой и итогом»

Главный тренер подвел итоги матча 21-го тура с (0:1).

«Мы ни индивидуально, ни как команда не продемонстрировали своей лучшей игры. В первом тайме мы с большим трудом отодвигали игру от своих ворот.

Во втором тайме мы перешли на схему с тремя защитниками и в большей степени контролировали игру. У нас был пятнадцатиминутный отрезок, когда мы могли забить.

Когда нам забили, у нас в штрафной хватало футболистов. Гол, который мы пропустили, типичен для нас в этом сезоне. Моутинью смог пробить без каких-либо проблем, безо всякого давления.

Мы сильно разочарованы результатом и отдельными элементами нашей игры.

«Вулверхэмптон» – лучшая команда, с которой мы играли. Сегодня у нас было больше проблем, чем в любом из предыдущих матчей.

Мы вообще не прессинговали. Мы пытались, но не могли. Соперник перегружал центральную зону и играл через крайних защитников.

Этот матч доказал, что у нас впереди еще много работы. Невынужденных ошибок было слишком много», – сказал Рангник в эфире Sky Sports.

«МЮ» проиграл впервые при Рангнике – «Вулверхэмптону». Были 3 победы и 2 ничьих