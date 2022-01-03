«Барса» может отдать Дембеле «МЮ» зимой и арендовать Марсьяля, если не продлит с Усманом контракт

продолжает работу по продлению контракта с вингером .

Как информирует ARA, каталонцам критически важно решить данный вопрос как можно скорее, поскольку заключение нового договора позволит снизить нагрузку на фонд зарплат в текущем сезоне и зарегистрировать новичков.

На случай, если прийти к соглашению в ближайшее время не удастся, «блауграна» изучает возможность отправить француза в другой клуб. Один из вариантов – , заинтересованный в подписании Дембеле бесплатно летом.

«Барселона» может предложить англичанам забрать вингера сейчас и при этом получит в аренду нападающего Антони Марсьяля на выгодных условиях.

В связи с появлением такого варианта переговоры «МЮ» о переходе Марсьяля в «Севилью» до конца сезона пока поставлены на паузу.

В текущем сезоне 24-летний Дембеле провел 5 матчей в , сделав 2 голевые передачи. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

На счету 26-летнего Марсьяля 7 игр в и 1 гол. Детально его показатели можно изучить тут.