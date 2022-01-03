Роналду – капитан «МЮ» впервые c 2008-го. Он получил повязку на матч с «Вулвс» из-за травмы Магуайра

принимает (0:0, первый тайм) в 21-м туре .

В связи с тем, что защитник манкунианцев пропускает матч из-за травмы, на поле с капитанской повязкой вышел форвард .

Португалец впервые стал капитаном после возвращения в «МЮ» в начале текущего сезона.

Ранее он выступал за клуб с 2003 по 2009 год. В последний раз до этого он выводил команду в статусе капитана в 2008 году против «Болтона».

Со статистикой выступлений Роналду можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.