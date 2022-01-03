Инс о Роналду: «Зачем давать повязку, когда все ноют, что он уходит после поражений «МЮ» и не аплодирует фанатам?»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Пол Инс Вулверхэмптон Ральф Рангник Скотт Мактомини Футбол

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Инс оценил решение главного тренера команды Ральфа Рангника дать форварду Криштиану Роналду капитанскую повязку на матч 21-го тура АПЛ c «Вулверхэмптоном» (0:1).

«Если и давать повязку кому-то, так это Скотту Мактомини. Потому что, как мне кажется, выбор капитана должен основываться на том, что он делает на поле. Ему 25, для него это был бы хороший сигнал о прогрессе в развитии.

А вот зачем давать повязку Роналду, когда все ноют из-за того, что он уходит с поля всякий раз, когда «МЮ» проигрывает, и не аплодирует фанатам?» – сказал Инс в эфире Sky Sports.

Роналду – капитан «МЮ» впервые c 2008-го. Он получил повязку на матч с «Вулвс» из-за травмы Магуайра

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