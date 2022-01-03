Инс о Роналду: «Зачем давать повязку, когда все ноют, что он уходит после поражений «МЮ» и не аплодирует фанатам?»

Бывший полузащитник Пол Инс оценил решение главного тренера команды Ральфа Рангника дать форварду капитанскую повязку на матч 21-го тура c (0:1).

«Если и давать повязку кому-то, так это . Потому что, как мне кажется, выбор капитана должен основываться на том, что он делает на поле. Ему 25, для него это был бы хороший сигнал о прогрессе в развитии.

А вот зачем давать повязку Роналду, когда все ноют из-за того, что он уходит с поля всякий раз, когда «МЮ» проигрывает, и не аплодирует фанатам?» – сказал Инс в эфире Sky Sports.

Роналду – капитан «МЮ» впервые c 2008-го. Он получил повязку на матч с «Вулвс» из-за травмы Магуайра