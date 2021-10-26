Сборная Дании для борьбы за права человека примет ряд мер на ЧМ-2022. Среди них – лозунги вместо лого спонсоров на тренировочной форме

Датский футбольный союз (DBU) представил список мер, которых будет придерживаться сборная на чемпионате мира в Катаре в рамках мероприятий по борьбе за права человека.

Спонсоры датской сборной не будут участвовать в официальных мероприятиях, которые будут проходить в рамках , кроме случаев, когда инициативы будут активистскими.

Кроме того, с тренировочной формы датчан уберут лого спонсоров. Их заменят на лозунги, критикующие нарушения прав человека в Катаре.

Датский футбольный союз минимизирует участие в событиях, связанных с предстоящим чемпионатом мира. Число поездок сотрудников и партнеров организации в Катар будет сокращено. DBU подчеркивает, что участие Дании в чемпионате мира – спортивный вопрос, но организация будет делать все ради того, чтобы не продвигать проведение турнира в Катаре.

DBU критикует идею о проведении ЧМ в Катаре с 2015 года. Союз обсуждает вопрос о присутствии болельщиков сборной на чемпионате мира – фанаты проинформированы о том, как обстоят дела в Катаре.

DBU продолжит диалог с ФИФА и организаторами турнира, чтобы добиться уважения прав рабочих-мигрантов. Союз будет выбирать отель и исполнителей услуг для сборной в зависимости от положения работников этих предприятий. Союз будет сотрудничать лишь с теми организациями, которые гарантируют уважение и защиту прав человека.

Кроме того, DBU продолжает сотрудничество с организацией Amnesty International, занимающейся защитой прав человека. Планируется разработать новые инициативы, которые позволят улучшить ситуацию в Катаре.